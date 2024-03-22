مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12.. خالد النبوي يحقق حلم حلا شيحا

تطور جديد في العلاقة بين خالد النبوي وحلا شيحا، تشهدها الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم، بعد إفصاح «مي» وتقوم بدورها حلا شيحا لـ«مختار» عن أمنيتها بشأن حياتها العملية والتوجه إلى تأسيس مشروع خاص بها وذلك بعد انفصالها عن والد ابنتها، وفي الوقت نفسه ترفض ابنة مختار الصداقة التي تجمع بين والدها و«مي».

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

يفاجئ خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 ، حلا شيحا بأنه وجد محلا مناسبا لتنفيذ حلم عمرها، ويذهب من أجل الكشف عن المفأجاة، وذلك بعدما ذهبت «منى» ابنتها الكبيرة لتطلب منها الابتعاد عن والدها، وتوافق حلا شيحا على الأمر .

مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقات السابقة موافقة خالد النبوي على إجراء الانتخابات بالمنزل، ومن حق أي فرد ترشيح نفسه، وترجع تلك الفكرة إلى نور خالد النبوي بحكم أنه يدرس في كلية سياسة واقتصاد، ويعمل كرئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، ويجمع المسلسل عددا من النجوم منهم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، وعدد كبير من النجوم الشباب منهم نور خالد النبوي وهاجر السراج.