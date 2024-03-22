وسيلة مجانية لمتابعة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. «مش محتاج إنترنت»

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة، في حالة الترقب والتشويق للمباراة الودية بين مصر ونيوزيلندا، المُقامة على استاد مصر في العاصمة الإدارية، خاصة أنها المباراة الأولى التي يُديرها حسام حسن كمدير فني للمنتخب، وذلك في الدورة الرباعية.

مواجهة ودية بين منتخب الفراعنة ونيوزلندا، بالدورة الرباعية «كأس عاصمة مصر» بمشاركة منتخبي تونس وكرواتيا أيضا، المقررة إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الدور نصف النهائي.

وسيلة مجانية لمتابعة مباراة المنتخب

ووسط ترقب الجمهور لموعد انطلاق المباراة، والطرق المجانية المتاحة لمتابعتها، خاصة العاملين لأوقات متأخرة من اليوم، ولا يستطيعون متابعة القنوات الناقلة، توجد وسيلة مجانية لمتابعة مباراة منتخب الفراعنة ونيوزلندا، في مكان العمل أو الشارع دون استخدام إنترنت.

يمكن متابعة المباراة الودية بين مصر ونيوزلندا في الدور نصف النهائي لـ«كأس عاصمة مصر» مجانًا، خلال قيادة السيارة أو وقت العمل، أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال محطتي الراديو وهما أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM.

ضبط ترددات محطتي الراديو

ولمتابعة المواجهة الودية، يمكن ضبط الترددات الخاصة بالمحطتين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

قائمة منتخب مصر

جدير بالذكر أنه يتواجد في قائمة منتخب مصر، والتي أعلنها حسام حسن منذ أيام، 25 لاعبا، وهم: «مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - حمدي فتحي - إمام عاشور - مصطفى محمد - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفى شلبي - عمر مرموش - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي - محمد عواد - محمد أبوجبل - المهدي سليمان».