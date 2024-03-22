روجينا: أتمنى تقديم عمل من إخراج ابنتي مايا في المستقبل

تحدثت الفنان روجينا، عن نجاح الشخصية الشريرة «فدوى» التي جسدتها في مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان عام 2020، قائلة: «أنا في البيت طيبة أوي، لكن كنت بروح البيت لبناتي بشخصية فدوى، فأي حد كان بيكلمني مكنوش متعودين عليّ كده»، مؤكدةً أنها تتمنى تقديم عمل من إخراج ابنتها مايا في المستقبل.

وأضافت «روجينا»، في حوارها مع الإعلامية هدى كامل، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «بناتي كانوا بيقولوا لي لا بلاش الطريقة دي، خليها في الاستوديو، وبعدين جات مرحلة كله بقى يناديني في الشارع ويقولي يا عمري، وبناتي يبصولي ويقولوا لي يعني تاريخك كله بعد يوسف شاهين واللي انتي عملتيه وقف عند فدوى؟».

وتابعت الفنانة: «المسلسل حقق نجاحا باهرا، وربنا منحني هذا الدور الرائع لأن ترتيبه سبحانه وتعالى عظيم».

وأشارت روجينا إلى أنها إذا تعاونت مع ابنتها المخرجة مايا فإنها ستسمع كلامها في اختيارها في الورق واختيارها في الكاست وكل العناصر والرؤية الفنية، مشددةً على أن هذا ما تفعله مع أي مخرج تعمل معه، حيث تعد نفسها تلميذة في العمل الفني.