مسلسل محارب الحلقة 11.. منة فضالي تخضع لجلسات علاج نفسي

ما يجمعه حسن الرداد «محارب» بشق الأنفس، يفرقه المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» بمكر وخداع من أجل الحصول على أموال «العزازي» ماجد المصري، أحد أكبر رجال الأعمال والفوز بإدارة شركاته، ويحاول أنّ يوقع «محارب» في العديد من القضايا التي من شأنها أن تقوده إلى حل المشنقة، في أحداث مسلسل محارب الحلقة 11.

استمرار محاولات «حسام» للسيطرة على «محارب»

وتستمر محاولات الإيقاع بـ«محارب» والتنكيل به في مسلسل محارب الحلقة 11، إذ استغل «الجيوشي» كارت إبراهيم المسجون في قضية المخدرات، وتكفل بإخراجه من القضية للسيطرة عليه والوقوف بجانبه ضد شقيقة محارب، من أجل دفعه للتمرد عليه والتنازل عن قضية والدتهم.

مسلسل محارب الحلقة 11

وخلال مسلسل محارب الحلقة 11، تتوجه «مروة» منة فضالي، زوجة المحامي حسام الجيوشي للعلاج على يد طبيبة نفسية من جراء حادثة تعرضت لها وألزمتها الجلوس على كرسي متحرك، لذا تطلب منها التغلب على هذه الآلام في ظل انشغال زوجها بقضية «العزازي» و«محارب» وعدم اهتمامه بطفلهما الصغير.