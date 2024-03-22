ما بين قضايا جرى تفليقها له ظلما على أثر مطالبته بحق والدته التي تم دهسها على يد نجل أحد رجال الأعمال، وخلافات ثأرية مع عائلته في الصعيد يعيش محارب «حسن الرداد» صراعا كبيرا في مسلسل محارب، ويشهد المسلسل مفاجآت جديدة؛ لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 11

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، على النحو التالي:

يعرض مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة سي بي سي فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 صباحًا والثانية 3:45 مساءً.

ويذاع مسلسل محارب الحلقة 11 على قناة cbc حصريا، وهي القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 طوال الشهر الكريم فهو أحد المسلسلات الطويلة، يتكون من 30 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب الذي تتغير حياته بعد وفاة والدته نتيجة دهس شاب لها، حيث يواجه بطش رجل أعمال كبير.

يقوم ببطولة مسلسل محارب النجم حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان وعابد عناني وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.