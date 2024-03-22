موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024.. اعرف وقت الإمساك

دقيقة واحدة مبكرًا عن الأمس، هكذا يأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من رمضان، وكذلك يتم تبكير موعد السحور والإمساك وشروق الشمس في الفيوم اليوم، فيما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024، وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإمساك وشروق الشمس، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 والموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بموعدي السحور والإمساك، إذ يعلن بدء صيام يوم جديد رسميًا، فيما يحرص الآلاف على أداء صلاة الفجر في موعدها خلال شهر الصيام، خصوصًا أنّها أول الصلوات الخمس.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 22-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 4:32 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبدأ السحور في تمام الساعة 2:12 بعد منتصف الليل ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:12 صباحًا، بينما يكون موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الخميس الثاني عشر من شهر الصيام، وثان أيام المغفرة، في تمام الساعة 4:52 صباحًا، إذ تبدأ إقامة الصلاة بعد انتهاء الأذان بنحو 20 دقيقة بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف في بيان سابق لها.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في الفيوم الموافق 12 رمضان 1445 هجريا، نحو 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة دقيقة عن الأمس، وفقًا لإمساكية رمضان 2024.

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم، كالآتي، موعد أذان الظهر 12:03 مساءً، وموعد أذان العصر 3:32 مساءً، وموعد أذان المغرب 6:09 مساءً، وموعد أذان العشاء 7:26 مساءً، وصلاة التراويح عقب الانتهاء من إقامة صلاة العشاء مباشرة.