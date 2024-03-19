موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. «هنتسحر إمتى؟»

يختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر الصيام، إذ أوشكت أيام الرحمة على الانتهاء، وبدأ العد التنازلي لأيام المغفرة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 1445، إذ يأتي الفجر مبكرًا بمقدار دقيقتين عن موعده أمس، إضافة إلى موعدي السحور والإمساك.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وموعد السحور والإمساك، فضلًا عن موعد شروق الشمس.

ويختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم، إذ يأتي مبكرًا كل يوم عن ذي قبل، بمقدار دقيقة إلى دقيقتين ليُرفع في تمام الساعة 4:08 صباحًا بآخر أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:35 صباحًا، فيما يبدأ السحور في تمام الساعة 2:15 بعد منتصف الليل وحتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:15 صباحًا.

دعاء صلاة الفجر اليوم

ويعد موعد صلاة الفجر، من أهم مواقيت الصلاة ذكرت في القرآن الكريم وأول فرض في الصلوات الخمس، ويُستجاب الدعاء خلاله، ومن أبرز الأدعية في أثناء صلاة الفجر برمضان: «اللهم إني أسألك تقبل صيامي، واستجابة دعائي، وأنّ ترزقني علمًا نافعًا، اللهم اجعل رمضان شهر البركة والتوبة والمغفرة والخير، اللهم ارزقني الإخلاص في الصيام وصلاة القيام وتقبل مني، اللهم ارزقني تلاوة القرآن وتدبره وفهمه، وارحمني برحمتك يارب العالمين، اللهم أعني على الصيام والقيام، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك فاعف عني وتقبل مني صالح الأعمال».

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الفيوم الموافق تاسع أيام الصيام، بحسب إمساكية رمضان 2024، نحو 13 ساعة و53 دقيقة بزيادة نحو 3 دقائق عن موعده بالأمس، فيما يكون موعد أذان الظهر 12:02 مساءً، وأذان العصر 3:31 مساءً، والمغرب 6:08 مساءً، والعشاء 7:25 مساءً.

موعد الشروق في الفيوم اليوم

ويأتي موعد شروق الشمس اليوم، في تمام الساعة 6:01 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس.