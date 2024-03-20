موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 ووقت شروق الشمس

يختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان، إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط مقارنةً بموعده أمس، كما تتغير مواقيت السحور والإمساك وموعد شروق الشمس اليوم بحسب إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية ليتمكن المواطنون من معرفة مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويولي الآلاف من المواطنين أهمية كبرى لموعد أذان الفجر في الفيوم طوال أيام شهر رمضان المبارك، نظرًا لارتباطه المباشر ببدء الصيام، وموعد السحور، إذ يحرص الجميع على تناول السحور قبل أذان الفجر، فضلًا عن حرصهم على أدائها في موعدها خصوصًا إنّها أول الصلوات الخمس.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 20-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 20-3-2024 الموافق آخر أيام الرحمة وعاشر أيام شهر الصيام بحسب إمساكية رمضان 2024، في تمام الساعة 4:34 صباحًا مبكرًا بدقيقة مقارنة بالأمس، فيما يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:14 دقيقة وحتى موعد الإمساك 4:14 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحرص الآلاف على معرفة موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم بالتزامن مع الصوم، ابتغاء رضوان الله، نظرًا لأهمية صلاة الفجر، والتي ذكرت في القرآن الكريم وعدة أحاديث، إذ ذُكر في القرآن الكريم «وقرآن الفجر»، كما ذُكرت في العديد من الأحاديث ولأهميتهما يقال «ركعتا الدنيا خير من الدنيا وما فيها».

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الفيوم عاشر أيام الصيام نحو 13 ساعة و54 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة فقط عن الأمس.

ويحل موعد الشروق في الفيوم اليوم في تمام الساعة 6:00 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما تتغير مواقيت الصلاة أيضًا إذ يكون موعد أذان الظهر 12:04 صباحًا، وأذان العصر 3:31 مساءً، وأذان المغرب 6:08 مساءً، وأذان العشاء 7:25 مساءً.