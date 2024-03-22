موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 على قناة dmc اليوم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc ليلة أمس العديد من الأحداث التي دارت حول «مي» حلا شيحة التي كشفت عن أمنيتها لـ«مختار» خالد النبوي، وتعرض الحلقة 12 من المسلسل اليوم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

الجمهور على موعد مع عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح غد.

كما تُعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباح غد.

وتتزامن عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطورات حيث أخبر «مختار» خالد النبوي «مي» حلا شيحة بأنه وجد محلاً لبدء مشروع يحلم به، وعلى الجانب الآخر ذهبت «منى» هاجر السراج ابنته الكبرى لتطلب منها أن تبتعد عن والدها «مختار».