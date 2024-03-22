رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 على قناة dmc اليوم

كتب:

هبة ياسر
12:59 م | الجمعة 22 مارس 2024
خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم

خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc ليلة أمس العديد من الأحداث التي دارت حول «مي» حلا شيحة التي كشفت عن أمنيتها لـ«مختار» خالد النبوي، وتعرض الحلقة 12 من المسلسل اليوم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

الجمهور على موعد مع عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12 على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح غد.

كما تُعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباح غد.

وتتزامن عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من التطورات حيث أخبر «مختار» خالد النبوي «مي» حلا شيحة بأنه وجد محلاً لبدء مشروع يحلم به، وعلى الجانب الآخر ذهبت «منى» هاجر السراج ابنته الكبرى لتطلب منها أن تبتعد عن والدها «مختار».

 

اقرأ المزيد:

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. خالد النبوي يوافق على إجراء الانتخاب

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 12

ملخص الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم.. الضغط على النبوي من أجل البيع

من يتولى إدارة المنزل في مسلسل إمبراطورية ميم؟.. خالد النبوي أم مروان

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. هاجر السراج تلجأ لحل غريب من أجل السفر
بقلم هبة ياسر