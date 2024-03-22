موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22 -3-2024.. 12 رمضان
كتب:
عمرو رجب
03:06 ص | الجمعة 22 مارس 2024
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
مع بداية اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان متضمنة موعد أذان الفجر.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك في محافظة بني سويف، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:08 مساءً.
أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
ويرفع أذان الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 4:31 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:11 صباحًا، ويبدأ وقت الإمساك في الساعة 4:11 صباحًا.
عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في بني سويف
وبناءً على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و57 دقيقة.