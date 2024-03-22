موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22 -3-2024.. 12 رمضان

مع بداية اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان متضمنة موعد أذان الفجر.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك في محافظة بني سويف، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:08 مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 4:31 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:11 صباحًا، ويبدأ وقت الإمساك في الساعة 4:11 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في بني سويف

وبناءً على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في محافظة بني سويف، 13 ساعة و57 دقيقة.