موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات الجمعة 22-3-2024

يتغير موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات الجمعة 12 رمضان 2024، بصورة يومية وفقًا لمواقيت الشروق والغروب، وذلك بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها هيئة المساحة لكل محافظة على حدة، إذ يأتي أذان الفجر مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين عن اليوم الذي قبله حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات الجمعة 12 رمضان 2024، وعدد ساعات الصيام اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 4:29 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و59 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية الجمعة 22-3-2024

ويحل أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 4:24 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و59 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى أنّ موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم الجمعة، يكون في تمام الساعة 4:44 مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات، يكون كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:29 صباحًا.