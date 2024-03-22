قتلة مسلسلات رمضان 2024.. بينهم سيد رجب وأحمد عيد

شهدت عدد من الحلقات الأولى من مسلسلات الموسم الرمضاني 2024، وقوع عدد من الجرائم التي تدور حولها الأحداث، وتؤثر في الشخصيات وتدفعهم لاتخاذ عدد من القرارات التي تتطور من خلالها الدراما.

أحمد عيد

ومن القتلة في الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان الفنان أحمد عيد من خلال شخصية زيد بن سحيون التي يقدمها من خلال مسلسل الحشاشين، إذ أنه قتل مؤذن أصفهان وزوجته بسبب رفضهما الانضمام إلى الباطنية.

صبا مبارك

وهناك أيضا الفنانة صبا مبارك التى ارتكبت جريمة قتل من الحلقة الأولى فى مسلسل لحظة غضب من خلال شخصية يمنى التى تقدمها ضمن الأحداث، حيث قتلت زوجها الذي يقدمه الفنان محمد فراج بسبب معاملته السيئة لها.

رياض الخولي

وينضم اليهم الفنان رياض الخولي الذي يقدم شخصية المعلم عبد ربه من خلال مسلسل حق عرب، وتورط في قتل أكثر من شخص كان من بينهم والد عرب السويركي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي.

وفاء عامر

وفى نفس المسلسل هناك أيضا الفنانة وفاء عامر التي تجسد شخصية صباح، والتي تسببت أيضا فى جريمة قتل الداية التي بدلت ابنها أثناء ولادته مع ابنة أحد الجيران، لكي لا يقتله والده، وعندما جاءت لتهددها وتطلب منها أموال ذهبت وشنقتها.

محمود حجازي

ومن بين قتلة مسلسلات رمضان الفنان محمود حجازي، الذي يقدم شخصية أدهم والذي تسبب في قتل والده هارون، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد بدير وذلك بسبب الميراث.

سيد رجب

وهناك أيضا الفنان سيد رجب الذي يقدم شخصية الحاج عبد الحميد ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي، وتسبب فى قتل شقيقه الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد فؤاد سليم، وذلك عن طريق الخادمة التي قتلته بسكين، وأيضا من أجل الميراث.