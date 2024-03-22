يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر في أوقات مختلفة على مدار اليوم، إذ تستضيف حلقاته خلال شهر رمضان الكريم، 4 قنوات فضائية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11، بالإضافة إلى قنوات الحياة وON والقناة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

وجاءت مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناتي الحياة وCBC وON، والقناة الأولى المصرية في رمضان 2024 الحلقة 11، على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة CBC، تكون الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 على القناة الأولى المصرية، يكون الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 عبر تطبيق Watch IT الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال النصف الأول من شهر رمضان.

قصة مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري ضمن المسلسلات القصيرة فئة الـ15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024، وتدور قصته في إطار اجتماعي من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان «علي» و«حسين» حياتهما بشكل مختلف، وبعد 20 عاما يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب الذي توفي وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر، ما يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام.