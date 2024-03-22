مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. ما مصير شريف بعد حاجته لعملية جراحية؟

على مدار الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد +1 استطاع شريف ابن دينا الشربيني في دور «ليلى» أن يلتحق بالنادي الأهلي، وذلك بعد نجاحه في الاختبارات وتسجيله هدف في الدقيقة الأولى في الاختبار، ونظرا لتفوقه في الكرة جرى اعتماده في الفريق الأول في إحدى المباريات كما استطاع أن يسجل هدفا بها، وكنه تعرض للإصابة في قدمه ما جعله يحتاج إلى فترة علاج لمدة شهر.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. شريف يخضع لعملية جراحية

وقبل أن يكمل شريف علاجه لمدة شهر مثلما قال الأطباء، ذهب لأداء التمارين الخاصة به في النادي الأهلي، وأثناء اللعب مع زملائه شعر بألم كبير في قدمه التي لم تتعافى بعد، ما جعله يذهب للمستشفى مرة أخرى، وعندما تم عرضه على الأطباء أخبروه أنه يجب أن يقوم بإجراء عملية جراحية حتى يتماثل للشفاء مرة أخرى، وهذا ما سنشاهده في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.

شريف يمر بأزمة نفسية في مسلسل كامل العدد +1

وعندما علم شريف أنه يحتاج إلى عملية وسيقوم بعدها بإجراء علاج طبيعي شعر بالحزن كثيرا، واعتقد أنه لن يعود للعب الكرة مرة أخرى، ودخل في أزمة نفسية، ومن المتوقع أن يخضع شريف للعملية الجراحية في مسلسل كامل العدد +1.