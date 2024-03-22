أحداث متتالية ومليئة بالإثارة وقعت في مسلسل كامل العدد في الجزء الثاني منه، من إصابة شريف ابن أحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، إلى خطوبة إنجي التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، ليهتم محبي المسلسل العائلي بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة 12.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1 على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1 على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 12

وتختلف مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1 على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 12 وتأتي كما يلي:

يعرض المسلسل على قناة أون دراما بالتزامن مع وقت الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء.

تكون إعادة المسلسل على قناة أون دراما الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وتعرض قناة ON الحلقة الجديدة الساعة 7:30 مساء.

قصة مسلسل كامل العدد+1

قصة مسلسل كامل العدد +1 تدور حول أحمد أحمد طبيب التجميل الذي يتقابل مع ليلى ويقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية بزواجها من قبل وأن لديهم أبناء من زيجاتهم السابقة تقف عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي تلك الظروف.