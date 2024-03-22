مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. هل ستمثل إسعاد يونس مع عمرو يوسف؟

فاجأ الفنان عمرو يوسف، الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور «حياة»، في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11، بطلبها للتمثيل معه في فيلم جديد، لتشعر بالفرحة ولم تصدق نفسها، لكنها أخبرته أنها لا تمتلك الوقت للمشاركة معه في العمل الفني وأنّ الظروف لن تسمح بذلك.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

وسمع زوجها المحادثة وطالبها أن توافق على طلب عمرو يوسف، ضمن مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11، لكنها أخبرته أنها لن تستطيع ذلك، ليقول لها بأن لا تقلق حيال مرضه وأنهما سيعيشا سويا حياة سعيدة.

هل ستمثل إسعاد يونس مع عمرو يوسف؟

وستشهد الحلقة المقبلة، هل ستستمع حياة لزوجها وتمثل الدور مع عمرو يوسف في فيلمه الجديد أم لا؟، وستعرض على شاشة أون دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق.

وشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11، عرض عمل من قبل رجل الأعمال شهير على جيهان الشماشرجي «إنجي» مع دينا الشربيني «ليلى»، ليتناقشوا عن خطة سير العمل معًا.