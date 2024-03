أحداث شيقة شهدتها حلقات مسلسل كامل العدد +1 منذ الحلقة الأولى، فبعد أن كانت هناك مؤامرات من جانب أبناء دينا الشربيني (ليلى) وأبناء شريف سلامة (أحمد) لإفساد زواجهما في الجزء الأول، والذي انتهى بحملها في طفل آخر، جاء الجزء الثاني ليجمع شملهما بعد أن أصبحا يحبان بعضهما البعض.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024

وتتوالى الأحداث بشأن ليلى وأحمد في الجزء الثاني، إذ يحاول الزوجان إنجاح تلك العلاقة بشتى الطرق، خصوصا بعد شعور أحمد بالملل بسبب تراكم المسؤوليات عليهما، ومن أبرز أحداث الحلقات الماضية محاولة زميلة فريدة التقرب منها وغيرة أحمد عليها، الأمر الذي جعل سيف يرغب في التقدم لخطبة فريدة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 11

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 11، فمن المقرر أن يتم إذاعتها اليوم الخميس الموافق 21 مارس على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساء بالتزامن مع آذان المغرب، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 1:30 صباحا، كما يتم إذاعة الحلقة في العرض الثاني لها في تمام الساعة 7:30 على قناة ON.