نال مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج إشادات الكثير من المتابعين، ومحبي الدراما الكوميديا الاجتماعية، خاصة أن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى الحلقة 11، إذ يعرض على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 11

ويكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 11، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وموعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 11 على قناة dmc، الساعة 6:30 صباحًا.

الجدير بالذكر أن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.