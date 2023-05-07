اعتذارات فنانين عن أعمال درامية صنعت نجوما.. أبرزهم السندريلا والإمبراطور

أعمال درامية وفنية لم يكن أبطالها من اختارتهم عدسات المخرجين، وإنما كان هناك فنانون آخرون تنوعت أسبابهم وكان الرفض هو العامل المشترك بينهم، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شهدت ذلك الرفض كان مسلسل زيزينيا، حيث كشف المخرج جمال عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «بالخط العريض» عن سبب عدم مشاركة الفنان فريد شوقي بالمسلسل.

سبب عدم مشاركة الفنان فريد شوقي بمسلسل زيزينيا

وأوضح المخرج جمال عبدالحميد أن السبب الحقيقي وراء رفض الفنان فريد شوقي المشاركة في مسلسل زيزينيا وتأدية دور زوج الفنانة الراحلة هدى سلطان «زوجته الأولى» في المسلسل، إلا أنه اعتذر بسبب رفض زوجته الثانية مشاركته معها وتم نقل الدور إلى الفنان الكبير حمدي غيث.

نور الشريف رشح أحمد زكي بدلًا منه

ويقول محمد شوقي المؤرخ الفني، إن هناك العديد من الأدوار في الدراما المصرية اعتذر فيها الفنانون الذين تم ترشيحهم لتسند في النهاية إلى آخرين، والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيلم البريء، والذي اجتمع فيه المخرج والمنتج والمؤلف على شخصية واحدة تؤدي دور البطولة وهو الفنان القدير نور الشريف، إلا أنه اعتذر عن الدور ليرشح الفنان أحمد زكي، وفسر سبب الرفض بأن الدور سيكون أنسب لشخصية الفنان أحمد زكي والذي كان من نصيبه بالفعل وأدى دور أحمد سبع الليل بطل الفيلم.

عادل إمام اعتذر عن فيلم سواق الأتوبيس

وأكمل «شوقي» أن فيلم سواق الأوتوبيس والذي كان من المفترض أن يؤدي بطولته الفنان عادل إمام، إلا أنه اعتذر وفسر رفضه بأن أحداث الفيلم هي البطل الحقيقي في القصة وليس الشخصة ليؤدي بطولته الفنان الكبير نور الشريف.

«لم تكن المقصودة».. 3 أعمال درامية وراء نجومية سندريلا الشاشة العربية

وواصل «شوقي» أن الفنانة شادية كان اعتذارها عن الأعمال الفنية من ضمن أسباب نجومية الفنانة سعاد حسني مثل فيلم «الزوجة التانية»، والذي كان من المفترض أن تلعب دور البطولة فيه الفنانة شادية إلا أنها كانت مرتبطة بأعمال فنية أخرى لذلك ذهب دور البطولة للفنانة سعاد حسني ليكون من أهم الأفلام التي قامت ببطولتها.

أيضاً فيلم القاهرة 30 والذي رفضته الفنانة شادية وأهدته إلى سعاد حسني، وأخيرًا فيلم الحب الضائع حيث اختار المخرج الفنانة شادية لتؤدى دور البطولة، إلا أن عاقها شىء ما فلم تستكمل التصوير لتصبح البطولة من نصيب الفنانة سعاد حسني.