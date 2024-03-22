مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. هل تقتل غادة عبد الرازق زوجها؟

لم تعد أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق؛ هادئة كما بدأ في أول رمضان، على الرغم من دور السيدة الهادئة وفترة الصدمة التي عاشتها غادة عبد الرازق في دور عايدة، حتى ظنها الجمهور شخصية ضعيفة، لكن رحلة انتقامها والأخذ بالثأر بدأت بالاشتعال في الحلقة 11 بعد مواجهة صادمة مع زوجها ياسين شقيق قاتل أخيها، الذي تستر على المجرم ولم يسلمه للعدالة، لذلك فإن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 من المقرر فيها أن تواصل غادة عبد الرازق الانتقام بقوة.

غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 تستمر غادة عبد الرازق في رحلتها للوصل لقاتل شقيقها بأي ثمن بعد مواجهة صادمة مع زوجها ياسين، الذي كلفه والده بنقل شقيقه لمخبأ ثانٍ بعدما لاحظ وجود سيارة تلاحقه تريد الوصول لابنه المجرم؛ وفي نبرة تهديد في المواجهة بين عايدة وياسين، تهدد غادة عبد الرازق بأنها عرفت من يقف في صفها ومن يقف ضدها، وستأخذ بثأر أخيها مهما كان من يقف في طريقها.

في هذا الوقت يتحول الحب الذي جمع الزوجين في رحلة البحث عن العقارب إذ كان يشجعها على الاستمرار في عملها على الرغم من رفض والدها هذا المجال ورغبته بأن تجلس ابنتها في البيت، تهدد «عايدة» زوجها بأنه سينال عقابها إن لم يتوقف عن دعم شقيقه وأنها لابد أن تأخذ بالثأر مهما كان الثمن.

هل تنال شرارة الانتقام ياسين؟

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 لم تصدق غادة عبد الرازق نية زوجها ياسين في حديثه عن حماياتها بتهريب شقيقه، وفي حديث صريح قالت له «أنا اتربيت على حاجة واحدة يا ياسين العين بالعين ودم بدم، وأخ بأخ»، لتثير الشكوك حول نيتها بأخذ ثأر شقيقها بقتل زوجها في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على شاشة CBC يوميا في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويشاركها البطولة سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.