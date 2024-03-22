ما عقوبة مساعدة قاتل على الهروب؟.. جريمة ارتكبها معتز في صيد العقارب

أحداث شيقة عاشها الجمهور منذ بدء عرض مسلسل صيد العقارب، خاصة الصراع الذي نشأ بين عائلتين ضرغام والغول، بعد أن قتل ابن الأخير «علي ضرغام» الفنان محمود عبد المغني، وتوالت بعد الأحداث بأخذ الثأر وخاصةً بعد أن هرب إسماعيل الغول ابنه «سامح»، وساعده في ذلك «معتز» يؤدي دوره الفنان أحمد جمال سعيد الذي يعمل معه وعثر له على مكان بعيد ويراعي احتياجاته حتى لا تمسك به «عايدة» التي تجسد شخصيتها غادة عبد الرازق، فماذا لو ساعد شخص على هروب آخر بعد ارتكابه جريمة قتل؟

مساعدة متهم هارب من جريمة قتل

الجريمة التي ارتكابها أحمد جمال سعيد في مسلسل صيد العقارب هي مساعدة متهم هارب من جريمة قتل وإعانته على الفرار، وفقا للمحامي أشرف ناجي في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن المادة 144 من قانون العقوبات تنص على أن معاقبة كل من ورط نفسه في مساعدة متهم هارب.

وبحسب «ناجي»، أن قانون العقوبات يعاقب على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخص فر بعد القبض عليه أو متهم بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعان المتهم بأي طريقة على الفرار يعاقب طبقًا للقانون الصادر.

عقوبة مساعدة قاتل على الهروب

ووفقا لـ«ناجي»، فإن المادة 144 نصت بالعقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات وتصل لـ 7 سنوات لكل من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام، وإذا كان محكوم عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو كان متهم بجريمة عقوبتها الإعدام تكون عقوبته الحبس، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

«لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده» حسب حديث «ناجي» ووفقا للمادة 144 من قانون العقوبات.