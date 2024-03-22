بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024.. إسباني وروسي وVIP وتالجو

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد، حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، ليوم 5 أبريل المقبل، للمسافرين للوجه القبلي، موضحة أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر لمختلف أنواع القطارات، مثل المكيفة الإسباني والروسي وVIP والتالجو، سواء للدرجة الأولى أو الثانية.

حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

أوضحت الهيئة أن حجز تذاكر قطارات عيد الفطر، يجري وفق جدول محدد، إذ جرى تخصيص أيام بعينها لحجز التذاكر الخاصة بالعيد منعا للتكدس أو الازدحام أمام شبابيك التذاكر، مشددة على الركاب الراغبين في السفر، بحجز التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً للتعرض للغرامات.

استعدادات هيئة السكك الحديدية لعيد الفطر

ونوهت الهيئة إلى أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وفرت أكثر من نوع من القطارات التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة ضمن تطوير منظومة السكك الحديدية ومنها قطارات الإسباني التي يجري تطويرها في ورش كوم أبوراضي.