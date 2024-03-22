موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في مصر.. «اعرف يوم إيه»

مع انتهاء الليالي العشر الأولى من رمضان وبداية الـ10 الثانية يشعر الناس بمرور الشهر الفضيل سريعًا، ومن هنا تبدأ التساؤلات عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك؛ التي يأخذ فيها الموظفون في قطاعات العمل بالدولة العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر، على أن يعودوا للعمل فور انتهائها مرة أخرى، وبحسب دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية نستعرض موعد بداية الإجازة ونهاية شهر رمضان.

موعد اجازه عيد الفطر المبارك

وفي البيان الذي صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أو مرصد حلوان لاستطلاع هلال شهر رمضان؛ أظهرت الرؤية الفلكية للهلال أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك ستكون فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وصلاة العيد في تمام الساعة 5:59 صباحاً بمدينة القاهرة، وتكون الإجازة بداية من 10 إبريل حتى 13 إبريل في القطاع الخاص أو العام.

مواعيد أشهر الإجازات بعد عيد الفطر

وبعد معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك ، تعرف على مواعيد أشهر الإجازات المتبقية في عام 2024، وهي كالتالي:

عيد تحرير سيناء يوافق يوم الخميس 25 أبريل 2024.

عيد العمال يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

عيد شم النسيم يوافق يوم الاثنين 6 مايو 2024

إجازة يوم وقفة عرفات يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية يوافق يوم الأحد 7 يوليو 2024

عيد الثورة يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

عيد المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

عيد نصر أكتوبر يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.