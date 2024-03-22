إيبارشية حلوان تعلن موعد تذكار الأربعين للأنبا بيسنتي

أعلنت الصفحة الرسمية لإيبارشية حلوان والمعصرة موعد تذكار الأربعين للأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم العريان الراحل، حيث تقيم الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الأربعين يوم السبت 13 إبريل المقبل بدير الأنبا برسوم العريان.

وفاة الأنبا بيسنتي

وقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مساء يوم الأحد 3 مارس، وفاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر قارب 83 عاما، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.

واعلن البابا تواضروس في بداية الصوم الكبير سيامة الأنبا ميخائيل أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة ليكون خلفاً للأنبا بيسنتي، على أن يتم تجليسه على كرسي الإيبارشية عقب أربعين الأنبا بيسنتي.

وكان ذلك القرار بناءا على رأي مجمع كهنة حلوان الذي رأوا ضرورة الإسراع باختيار أب أسقف لرعاية الإيبارشية لتستقر أحوالها الرعوية واستكمال مسيرة مثلث الأنبا بيسنتي، كان ⁠مجمع كهنة الإيبارشية قد فوضوا البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للايبارشية سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.