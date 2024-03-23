حالة واسعة من الجدل حققتها الفنانة ريهام حجاج، في مسلسلها الجديد «صدفة» التي تشارك به في الموسم الرمضاني 2024، إذ يعيش معها الجمهور والمتابعون قصة «ميس صدفة» التي تقع في العديد من المشكلات، في الوقت التي تحاول فيه إثبات نسبها من «فؤاد» خالد الصاوي، الذي يرفض الاعتراف بها، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 13

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 13، لمتابعة الأحداث الجديدة من العمل الدرامي المشوق، عبر 4 قنوات مختلفة.

ويأتي موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

وفي نفس السياق، يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 13 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

يعرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.