رصف طريق «الشعراوي» بوسط العريش استعدادا لأعياد سيناء

أعلن مجلس مدينة العريش، الانتهاء من عملية رصف طريق الشيخ متولي الشعراوي والطرق الفرعية الأخرى بين شارعي أسيوط والقاهرة بوسط العريش، استعدادا لأعياد سيناء الشهر المقبل.

رصف الطرق الفرعية بمنطقة الأيوبي بوسط المدينة

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، «انتهينا بالفعل من رصف شارع متولي الشعراوي، والطرق الفرعية بمنطقة الأيوبي القريبة من ساحل بحر العريش».

وأوضح أنه جرى استلام الطريق، من قِبل رئاسة المجلس، والإدارة الهندسية، وأقسام المتابعة والتطوير في المجلس، وذلك بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأفاد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، بأن العمل يجري على قدم وساق، لإنجاز جميع الطرق الفرعية، بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية.

تجهيز الطرق قبل أعياد 25 أبريل

وأوضح، أنه يجري حاليا تجميل مدينة العريش، وتجهيزها قبل أعياد سيناء في 25 أبريل القادم.

رصف طريق أم القرى والوهيدي بوسط المدينة

وكشف رئيس مجلس مدينة العريش، عن الانتهاء من رصف شارع الوهيدي، وأم القرى ونقابة المهندسين والمستشفى بوسط المدينة، مراعيا الانتهاء من تركيب جميع الخدمات الضرورية قبل الرصف، مثل خطوط الكهرباء، والمياه، والهاتف الأرضي والفايبر، وزيادة غرف تصريف الأمطار المتصلة ببلاعات الصرف الصحي.