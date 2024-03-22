كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا مجانا.. اتبع هذه الخطوات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، لقاء ودي بين مصر ونيوزيلندا في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر؛ الذي يشهد أول ظهور لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، الذي يقود منتخب الفراعنة، إليكم كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا مجانا، وأولها قناة أون تايم سبورت المفتوحة، ومحطتي راديو أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM، وطرق أخرى.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا مجانا

ولمعرفة كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا مجانا؛ نستعرض الوسائل التالية بالتردادت:

قناة أون تايم سبورت المفتوحة، تنقل لقاء مصر ونيوزيلندا، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

محطات راديو تنقل لقاء مصر ونيوزيلندا:

محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

وهناك طريقة مجانية لمتابعة مباراة مصر ونيوزيلندا، إذ يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال يوتيوب أو عبر عن طريق تطبيق TOD TV.

أما موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، تقام المباراة الليلة على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية، ويطلق الحكم بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية؛ وهو الوقت الذي حذرت فيه خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن» مدرب المنتخب حسام حسن من قلة التركيز، حيث يكون القمر في مواجهة برجه في الـ 10 مساءًا؛ على الرغم من وجود مقومات تساعده على إداراة المباراة بشكل جيد.

أما بالنسبة لـ اللقاء الودي بين المنتخب المصري ونيوزيلندا فتقام ضمن فعاليات افتتاح كأس عاصمة مصر، المقام في استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن سلسلة فيفا الدولية، وفي هذه المناسبة أعلن اتحاد الكرة توفير أتوبيسات لنقل الجماهير مجانا من الميادين العامة في القاهرة والجيزة والشرقية إلى مقر الاستاد.