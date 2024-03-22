سورة أوصى النبي بقراءتها لزيادة الرزق.. احرص على ترديدها يوم الجمعة

تُعتبر سورة الواقعة من أسباب زيادة الرزق عند قراءتها بانتظام، وقد تناولت السنة النبوية من خلال عدة أحاديث فضل قراءة هذه السورة، حيث جاء في أحد الأحاديث أن من قرأ سورة الواقعة بانتظام لم يصبه فقر أبدًا.

قراءة سورة الواقعة بعد المغرب أو بعد العشاء

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يُمكن قراءة سورة الواقعة بعد المغرب أو بعد العشاء، حيث إنها من الأوراد الليلية التي تسهم في منع الفقر وتوسيع الرزق، واستدل على ذلك بحديث عن ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا»، كما أشار إلى أنه جاء في حديث آخر: «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى».

وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على السؤال حول مدى تأثير قراءة سورة الواقعة على الرزق مقارنة بقضاء الله في هذا الأمر، أن قراءة سورة الواقعة تعتبر من الأسباب التي تساهم في زيادة الرزق، مؤكداً أن من يُحافظ على قراءتها يومياً قبل النوم لن يُصيبه الفقر بإذن الله.

أسباب زيادة الزرق

وأضاف أن القدر مكتوب عند الله، ولكن هناك أسباب قد تؤثر في تغييره، مثل صلة الرحم التي تمنح طول العمر، والدعاء له أيضاً دور في تغيير القدر، مشيراً إلى أن قراءة سورة الواقعة تعتبر واحدة من تلك الأسباب التي تزيد من الرزق، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة أخذ الإنسان بالأسباب المتاحة والاعتماد على الله في كل شأن.