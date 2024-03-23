مسلسل محارب الحلقة 13.. سماء إبراهيم تواصل مساندة حسن الرداد

تواصل الجدة الكبيرة سماء إبراهيم مساندة حسن الرداد في مسلسل محارب الحلقة 13، خاصة بعد تخوف أبناء عمومته من وصول وقت الشرطة له في بلدتهم، واتهامهم بالتستر على قاتل هارب، إلا أنها تقف أمام الجميع، وتؤكد أنه سيظل في البلدة لحين ظهور الحقيقة، خاصة بعد أن وصلت شقيقته وزوجته ناهد السباعي إلى الصعيد.

وكل هذه الأحداث وغيرها ستوضحه أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة 13، المعروض على قناة سي بي سي، من بطولة سماء إبراهيم، وناهد السباعي، ومنة فضالي.

مسلسل محارب الحلقة 13.. ماذا ستفعل سماء إبراهيم؟

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل محارب، قيام سماء إبراهيم، الجدة الكبيرة، بالترحيب بمحارب بعد وصوله إلى الصعيد، بعد رحلة هروب استمرت 25 عاما، ومنعت أحفادها من أخذ ثأرهم، وأصرت على تقديم كفنه، وبذلك انتهت خصومة سنوات طويلة بين أبناء عائلة محارب في صعيد مصر، وتظل المفاجآت مستمرة في مسلسل محارب الحلقة 13.