بعد 10 سنين.. معاذ نبيل يكشف كواليس عودته مع أحمد داش في مسار إجباري

10 سنوات فقط، كان الزمن الذي حال بين صورة الفنان أحمد داش، ومعاذ نبيل خلال مشاركتهما في فيلم «لا مؤاخذة» بطفولتهما عام 2014، قبل أن يعودا مُجددًا، يتصدران «كادر» واحد بمسلسل مسار إجباري الذي ينافس في السباق الرمصاني 2024، وكأنها صورة فتحت خزينة الذكريات، على واحد من أكثر الأفلام المميزة حينها.

الفنان الصاعد معاذ نبيل، الذي يجتمع مُجددًا مع الفنان أحمد داش، عقب 10 سنوات، في واحد من أكثر المسلسلات نجاحًا، منذ عرض الحلقة الأولى من العمل، «زيكا» شاب بسيط من منطقة شعبية، هي شخصية معاذ نبيل في العمل، والتي تظهر الأحداث علاقة الصداقة بينه وبين أحمد داش خلال العمل.

من لا مؤاخذة للدراسة والورش والعمل كول سنتر

على الرغم من مشاركة الثنائي في فيلم لمؤاخذة، إلا أن كلا منهما سلك طريقا آخر، فكانت واحدة من أهم مشاركات معاذ مسلسل «لهفة» وهو طفل صغير، قبل أن ينشغل في الدراسة مبتعدًا عن الفن، بل والعمل «كول سنتر» لكنه لم يهمل حضور ورش التمثيل والتدريب عليه، والمشاركة في بعض الأعمال، كان على رأسها «أولاد رزق»، «صد رد»، «هربانة منها»، «كابتن أنوش»، وغيرها قل أن يغيب تمامًا، عن الساحة الفنية وفقًا لحديثه لـ «الوطن».

صورة قديمة عاودت التريند والعلاقات

صورة قديمة من كواليس فيلم «لا مؤاخذة» كانت سببًا في عودة اسم معاذ نبيل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بل والتواصل مع «داش»: «حد شير الصورة من الفيلم، وقالوا إني شبه حسين الشحات، لاعب الأهلي، وده بسبب تقارب ملامحنا، ومن هنا بدأ الناس تسأل عني، وليه اختفيت، ووقتها رجع التواصل تاني بأحمد داش، وده اللي وصلني لمسار إجباري».

أحمد داش رشحني لما طلبت منه والكواليس ضحك

وعن مشاركته في مسار إجباري، هذا العام، أكد «معاذ» أنه تواصل مع أحمد داش، وقام الأخير بترشيحه: «أحمد داش هو اللى رشحني الحقيقة بعد ما دخلت كلمته وطلبت منه ده والحقيقة متأخرش وكلم أستاذة نادين عني فعلا هي طلبتني في أوديشن عن الدور و روحت، وقتنعت وحبت تديني فرصة»

وعبر معاذ نبيل، عن عودة العمل مُجددًا مع زميل الطفولة: «بالنسبة للمشاركة مع داش كنت مبسوط أوي الحقيقة وهو كان لطيف جدا معايا وعلى طول بيعاملني بكل أخوة و كان بيفكنى من أي ضغط، وفي هزار وراحة في الشغل بتخليني أقدم أحسن ما عندي بطاقة كبيرة».

وعن تحضيراته للعمل، أوضح أنه أضاف بعض اللمسات كي يشبه الشخصية المقدمة: «التحضير كنت سايب شكلي عادي خالص لأنه واحد من الشارع فكنت مطول دقني وضوافري بشكل مش أحسن حاجة».

يأمل معاذ نبيل أن تكون مشاركته سبيلًا للظهور في أعمال أخرى فيما بعد: «ردود الأفعال الحمد لله حلوة والناس مبسوطة من المسلسل عمومآ وده كرم كبير أوي من ربنا، و بإذن الله ربنا يكرم و المسلسل يفتحلي المجال لفرص تانية تكون حلوة وجميلة كدة زي المسلسل».