تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة 22-3-2024 تراجعا ملحوظا في الأسواق حيث سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم نحو 923 جنيها، بتراجع بلغ نحو 62 جنيها عن الأسعار المعلنة أمس، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بلغت نحو 12.500 جنيه بالنسبة لسعر طن الذرة الصفراء المحلية، بينما يتراوح سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ما بين 10.500 و11.000 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم في الأسواق

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، يبلغ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي نحو 12.500 جنيه، بينما يسجل سعر طن الذرة الكورن فلاك نحو13.500 جنيه، بينما يبلغ سعر طن الذرة الأوكراني نحو 10.500 جنيه.