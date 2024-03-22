«أزهري»: الابتزاز الإلكتروني جريمة دينية وأخلاقية وقانونية

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنّ أسوأ شيء هو أن يستغل الإنسان ضعف أخيه الإنسان، ومن يقوم بذلك، تدرج من أبسط مبادئ الإنسانية، لافتا أنّ أسوأ الجرائم هي استغلال وابتزاز الآخرين.

الله سبحانه وتعالى حرم تتبع العورات

وأضاف «نبوي» خلال برنامجه الرمضاني «سلوكيات»، المُذاع على فضائية «الناس»، أن الابتزاز الإلكتروني هي جريمة دينية وأخلاقية وقانونية، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى حرم تتبع العورات وانتهاك الحرمات، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي: «لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله».

تابع: «نهمس في أذن أمهاتنا تخلي بالها من بناتها على وجه الخصوص، عشان محدش متجرد من الإنسانية والرحمة والأخلاق يبتزهم أو يضحك عليهم ».

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