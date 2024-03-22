أستاذ مناعة: مليارات الميكروبات تحاول مهاجمة الإنسان كل لحظة (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إنه من وقت لآخر نتعرض للاصابة بأدوار البرد وحرارة عالية، وخلال أيام يتعافى الجسم بفضل الله، لافتة إلى أن الجسم يتحول حرفيا لساحة معركة في هذه الفترة.

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «أسرار»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: السبب في ارتفاع الحرارة في معظم الأحيان بيكون عدوى ببعض الميكروبات وبرغم صغر حجمها الا انها عندها القدرة للفتك بجسم الانسان لولا لطف الله بنا وتسخيره لجنوده التي لايعلمها الا هو! وعلى الرغم من اننا مش قادرين نشوفها، لكن الميكروبات عالم ضخم متنوع بمئات المليارات ومتواجدة في كل مكان، فالكون مليان بالميكروبات وعلى كل اللي بنلمسه زي الفلوس، مفاتيح الريموت والمواصلات والاكل والشرب وكل شيئ بنتعامل معاه!".

وتابعت: «طول الوقت فيه محاولات مستميته من الميكروبات لمهاجمتنا ومع ذلك معظمنا عايش بصحة طيبة في معظم الوقت الحمد لله وغير مدركين بالمعارك اللي بتدور على مدار الساعة بين أجسامنا وبين اعدائنا الميكروبات للحفاظ على صحتنا، وتشافينا من الأمراض الميكروبية يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى جيوش الدفاع الموجودة بجسمنا اللي ربنا مسخرها لنا واللي لولاها لمات الانسان مع اول اصابة بالبكتيريا او الفيروسات».

ولفتت إلى أن «جهاز المناعة، على عكس أجهزة الجسم، مالوش مكان محدد داخل الجسم وموجود في كل مكان بالجسم وعلى طول متأهب وخلاياه مستعدة للتوجه لاي مكان في الجسم للدفاع عنه، وسبحان الله طول الوقت بنتعرض لميكروبات بس مش كل مرة بتظهر علينا اعراض عدوى والسبب وجود خطوط دفاع عن الجسم والجيش علشان يكون قوي لازم تتنوع وسائل الدفاع وتتعدد أماكن تواجدها! وده فعلا نظام الدفاع اللي في جسمنا! جيوش دفاع جهاز المناعة بتتكون من عدة خطوط دفاع وفيها مشاة ومركبات ومدفعية وأسلحة خفيفة ومخابرات وكل انواع الاسلحة سبحان الله!».