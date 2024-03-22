رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024.. اعرف الخطوات بالتفصيل

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024، موضحة أنه يُجر حالياً الاستعداد المكثف لاستقبال العيد، من خلال الصيانة الشاملة والدورية لجميع القطارات سواء الروسي أو المكيف أو الـ«vip» أو قطارات التالجو الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

رابط وخطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024

رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024، مُتاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم الحجز وفق مجموعة من الخطوات وهي الآتي:

- اختيار نوع التذكرة «ذهاب - ذهاب وعودة».

- يختار المسافر محطة القيام.

- يختار المسافر محطة الوصول.

- يحدد المسافر تاريخ الرحلة.

- يضغط المسافر على زر «بحث».

- يظهر للمسافر رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- يختار المسافر رقم المقعد.

تطوير الخدمات المقدمة للجمهور

وأشارت هيئة سكك حديد مصر، إلى حرصها على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات المكيفة حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان، موضحة أن هذه الوسيلة تأتي في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وإتاحة الخدمات بسهولة لجمهور الركاب.

مواعيد قطارات النوم

رقم القطار وقت القيام محطة الوصول

185 12:05 صباحاً القاهرة 08:45 صباحاً

1015 12:25 صباحاً القاهرة 07:55 صباحاً

2009 12:35 صباحاً القاهرة 06:40 صباحاً

2031 12:45 صباحاً القاهرة 07:00 صباحاً

1009 01:25 صباحاً القاهرة 08:05 صباحاً

187 02:15 صباحاً القاهرة 10:45 صباحاً

997 03:10 صباحاً القاهرة 09:50 صباحاً

89 04:15 صباحاً القاهرة 11:00 صباحاً

989 05:10 صباحاً القاهرة 11:35 صباحاً

971 05:20 صباحاً القاهرة 01:05 مساء

1011 05:45 صباحاً القاهرة 01:15 مساء

833 07:45 صباحاً القاهرة 05:10 مساء

987 08:40 صباحاً القاهرة 03:35 مساء

159 09:45 صباحاً القاهرة 06:50 مساء

3025 10:25 صباحاً القاهرة 04:40 مساء

891 11:00 صباحاً القاهرة 05:35 مساء

157 11:15 صباحاً القاهرة 07:20 مساء

2011 11:35 صباحاً القاهرة 06:00 مساء

975 12:00 مساءً القاهرة 09:00 مساء

81 2:30 مساءً القاهرة 10:15 مساء