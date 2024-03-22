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رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024.. اعرف الخطوات بالتفصيل

كتب:

كريم روماني
06:51 م | الجمعة 22 مارس 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024، موضحة أنه يُجر حالياً الاستعداد المكثف لاستقبال العيد، من خلال الصيانة الشاملة والدورية لجميع القطارات سواء الروسي أو المكيف أو الـ«vip» أو قطارات التالجو الفاخرة التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

رابط وخطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024

رابط حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024، مُتاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم الحجز وفق مجموعة من الخطوات وهي الآتي: 

- اختيار نوع التذكرة «ذهاب - ذهاب وعودة».

- يختار المسافر محطة القيام.

- يختار المسافر محطة الوصول.

- يحدد المسافر تاريخ الرحلة.

- يضغط المسافر على زر «بحث».

- يظهر للمسافر رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- يختار المسافر رقم المقعد.

تطوير الخدمات المقدمة للجمهور

وأشارت هيئة سكك حديد مصر، إلى حرصها على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بتوفير خدمة حجز تذاكر القطارات المكيفة حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان، موضحة أن هذه الوسيلة تأتي في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي وإتاحة الخدمات بسهولة لجمهور الركاب.

مواعيد قطارات النوم 

رقم القطار  وقت القيام  محطة الوصول      

185        12:05 صباحاً    القاهرة 08:45 صباحاً       

1015     12:25 صباحاً     القاهرة 07:55 صباحاً

2009     12:35 صباحاً     القاهرة 06:40 صباحاً       

2031     12:45 صباحاً     القاهرة 07:00 صباحاً

1009     01:25 صباحاً     القاهرة 08:05 صباحاً   

187       02:15 صباحاً     القاهرة 10:45 صباحاً

997       03:10 صباحاً     القاهرة 09:50 صباحاً       

89         04:15 صباحاً     القاهرة 11:00 صباحاً   

989       05:10 صباحاً     القاهرة 11:35 صباحاً   

971       05:20 صباحاً     القاهرة 01:05 مساء         

1011     05:45 صباحاً     القاهرة 01:15 مساء             

833       07:45 صباحاً     القاهرة 05:10 مساء           

987       08:40 صباحاً     القاهرة 03:35 مساء  

159       09:45 صباحاً     القاهرة 06:50 مساء        

3025     10:25 صباحاً     القاهرة 04:40 مساء       

891       11:00 صباحاً     القاهرة 05:35 مساء      

157       11:15 صباحاً     القاهرة 07:20 مساء       

2011     11:35 صباحاً     القاهرة 06:00 مساء           

975       12:00 مساءً      القاهرة 09:00 مساء               

81         2:30 مساءً    القاهرة 10:15 مساء              

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.