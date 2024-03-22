برنامج «حياة كريمة» يكافئ طفلين بـ20 ألف جنيه لمساعدة والدتهما المريضة

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، الطفلين «ياسين ومحمد» يبيعان منتجات يدوية مصنوعة من الفخار في أحد الشوارع، لمساعدة أنفسهما ووالدتهما المريضة.

يعملان لمساعدة والدتهما المريضة بالسرطان

وقال ياسين، إنه يعمل منذ سنتين لمساعدة والدته المريضة بالسرطان في علاجها، وكذلك مساعدة أنفسهم في دفع مستلزمات المدرسة، مواصلا: «أحنا بنشتغل عشان منمدش إيدينا لحد، وفي نفس الوقت إحنا بندرس بردو ومهتمين بالمدرسة، وأنا نفسي أن شغلي ده ينتشر في كل مكان وكل الناس تشتري مننا».

مكافأة 500 جنيه للطفلين

وفي البداية قدم الإعلامي أيمن مصطفى 500 جنيه للطفلين مساعدة لهما، ثم بعد ذلك قابل «ياسين ومحمد»، فتاة صغيرة تبحث عن مكان لتبيع منتجاتها لدفع لمساعدة والدتها في دفع الإيجار، فأعطياها المبلغ، الذي حصلا عليه، مساعدة لها على الرغم من احتياجهما لهذا المبلغ، وقال ياسين: «إحنا لما بنعمل الخير هيترد لينا تاني وإن الله ربنا يكرمنا».

فقدم الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «dmc»، للطفلين، ميدالية أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية 20 ألف جنيه للطفلين لمساعدتهما، وعبر محمد عن شكره باكيا: «الحمدلله ربنا كرمنا والفلوس دي أحنا هنعالج بيها والدتنا».