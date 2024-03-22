مفرد كلمة خزعبلات.. سؤال حير هجرس في مسلسل الكبير أوي 8

مشهد كوميدي جمع بين جوني وهجرس في أحداث الحلقة الـ12 لمسلسل الكبير أوي 8، حينما رغب الأول في معرفة مفرد كلمة خزعبلات، الأمر الذي حير «هجرس» ورغب في معرفة الإجابة على السؤال، والذي ظن «جوني» أنها كلمة غير صحيحة.

يبحث «جوني» ضمن أحداث الحلقة عن فكرة برنامج لتقديمه، ومع قرب الاحتفال بالهالوين، رغب أن تدور فكرته حول «الخزعبلات» فماذا تعني وما مفردها، ويمكن معرفة ذلك في التقرير التالي..

مفرد كلمة خزعبلات

تشير كلمة خزعبلات إلى الخرافات، أو الأشياء التي ليس لها أساس من الصحة، ويمكن التنويه إلى أن كلمة خزعبلات، ليس مفردها كلمة «خزعبل» كما هو شائع، إلا أن المفرد الصحيح لها هو «خزعبلة» وفقًا لمحمد علي مدرس اللغة العربية خلال حديثه لـ«الوطن».

مسلسل الكبير أوي 8

وجبة كوميدية دسمة يقدمها مسلسل الكبير أوي في موسمه الثامن، والذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، ليتابعه الجمهور عن كثب، إذ حملت الحلقات الأولى منه، حالة من الإثارة والتشويق، خاصة بعد ما كون «حزلقوم» تشكيل عصابي لسرقة البنك، من أجل استرداد ما سرق منه في المزاد، والذي تم الكشف عنه، خلال سير الأحداث أنها مجرد غطاء زجاجة مشروب غازي فحسب، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة والاستغراب لدى الجميع، خاصة الجمهور الذي كان يتوقع أنه شيئ ثمين يستحق عملية استرجاعه طيلة الحلقات الماضية.

موعد مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، في تمام الساعة 6:05 مساء بعد أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة ذاتها الساعة 3 فجرًا، والإعادة الثانية له في الساعة الـ3 عصرًا من كل يوم، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».