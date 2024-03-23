مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. دينا الشربيني تحتفل وابنتها في ورطة

خلال عرض الحلقة 12 من مسلسل كامل العدد +1، قررت دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، أن تجمع متاعها وتذهب حيث يوجد أحمد «شريف سلامة» في الغردقة، وذلك بأمر من حماتها إسعاد يونس التي تؤدي دور حياة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12

كانت حياة قد توجهت من فورها إلى ليلى، عند سماعها صوت ملك بجوار أحمد، بسبب خوفها عليه من تلك الفتاة التي تحاول الإيقاع به في شباكها، فأمرت ليلى أن تحجز تذكرة إلى الغردقة وتذهب حيث أحمد.

أمينة في ورطة

وبعد أن وصلت إليه هيأ لها يوما رومنسيا، واحتفلا معا في ليلة هادئة، في تلك الأثناء كانت ابنتهما أمينة في حفل مع أصدقائها، وخلال ذلك حدث عراك كبير وأغلقت الأبواب ومُنع الناس من الخروج، ووقعت أمينة في ورطة كبيرة، ربما تكشف عنها الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد.

يشار إلى أن أحداثا متتالية وقعت خلال عرض الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، أبرزها إصابة شريف ابن أحمد، بالإضافة إلى خطوبة إنجي التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، وغيرها من الأحداث المثيرة.