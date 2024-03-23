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«جددي في الحلويات الشرقية».. طريقة عمل أم علي بالشيكولاتة بشكل جديد

كتب:

شروق مراد
02:21 ص | السبت 23 مارس 2024
أم علي بالشيكولاتة

أم علي بالشيكولاتة

أم علي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتناسب شهر رمضان المبارك، ويمكن إدخال بعض التجديدات عليها، كنوع من التغيير في الحلويات التقليدية، بإضافة الشيكولاتة إليها، في خطوات سهلة وبسيطة، ومقادير متوفرة في المنزل.

أوضحت الشيف غادة جميل، في برنامج «محدش بياكلها بالساهل»، على قناة cbc sofra، طريقة سهلة وبسيطة، لتحضير أم علي بالشيكولاتة.

المقادير

 عجينة ميلفيه أو جلاش أو كرواسون أو رقاق، أو أي بديل اقتصادي آخر.

 كمية من اللبن.

 كاكاو خام بدون سكر أو كاكاو محلى.

شوكولاتة قابلة للدهن أو صوص شيكولاتة، أو شيكولاتة مذابة مع حليب سائل.

بندق محمص مجروش أو مكسرات مجروشة.

 فانيليا بودر أو فانيليا سائلة.

قشطة بلدي أو قشطة علب.

 شوكولاتة مبشورة أو كاكاو.

طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة

تبدأ الخطوة الأولى بتحميص الميل فاي، أو جلاش أو كرواسون أو رقاق، بوضعه في صيينة، وإدخاله إلى فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، حتى يحصل على لون ذهبي، ثم تقطيعه إلى قطع متوسطة.

يضاف اللبن مع الكاكاو والشوكولاتة في وعاء، ويقلب الخليط جيدًا، ويرفع على النار، بدرجة حرارة متوسطة، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم يرفع من على النار.

أما الخطوة الثالثة بإضافة الميل فاي في الطاجن، مع خليط اللبن والبندق والقشطة ويطهى بالفرن، يزين بالقشطة والشوكولاتة المبشورة.

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