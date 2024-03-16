طريقة عمل أم علي بالملفيه.. «حضريها زي المطاعم»

تعتبر أم علي من الحلويات العربية الأصيلة، ويُقال إنّ أصلها يعود إلى زمن المماليك، حيث تم تحضيرها لأول مرة على شرف زواج علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء، وهي من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية لكنها مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد، وتُحضر أم علي بطرق مختلفة إلا أنّ البعض يميل إلى البحث عن طريقة عمل أم علي بالملفيه.

طريقة عمل أم علي بالملفيه

وطريقة عمل أم علي بالملفيه على طريقة الشيف نادية السيد، تكون من خلال تحضير بعض المكونات واتباع الخطوات الآتية:

المكونات

1 عبوة عجينة ملفيه

1 لتر حليب

1 كوب كريمة خفق

1/2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب مكسرات مجروشة «لوز، جوز، فستق»

1/4 كوب زبيب

1/4 كوب قشطة

1/4 كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

طريقة تحضير أم علي بالملفيه

- سخّن الفرن على 180 درجة مئوية.

- قم بتقطيع عجينة الملفيه إلى مربعات متساوية.

- رص مربعات الملفيه في صينية فرن.

- في قدر على نار متوسطة، سخّن الحليب حتى يغلي.

- أضف السكر والفانيليا وقم بتقليبه حتى يذوب السكر.

- أضف كريمة الخفق وقلّب حتى يمتزج الخليط.

- اسكب الخليط على عجينة الملفيه في صينية الفرن.

- قم بتوزيع المكسرات والزبيب وجوز الهند على الوجه.

- ضع أم علي في الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- أضف القشطة والقرفة على الوجه قبل التقديم.

نصائح تحضير أم علي

وتنصح الشيف نادية السيد باتباع بعض الخطوات للحصول على طاجن أم علي مثالي:

- يمكنك استخدام أي نوع من أنواع عجينة الباف باستري بدلاً من عجينة الملفيه.

- يمكنك إضافة المزيد من المكونات إلى أم علي، مثل الفواكه المجففة أو التمر.

- في حال عدم توافر الحليب يمكن استخدام حليب جوز الهند.

- يمكن استخدام كريم جوز الهند بدلاً من كريمة الخفق.

- يمكنك تزيين أم علي بالمكسرات أو الفواكه المجففة أو القرفة.