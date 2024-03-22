بدء تحضيرات قوافل السعادة لمؤسسة حياة كريمة في حدائق أكتوبر

تنظم مؤسسة حياة كريمة، قوافل السعادة في محافظة الجيزة وتحديدا في منطقة حدائق أكتوبر، التي توفر عددا من الأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية.

قافلة التحالف الوطني وحياة كريمة

وبدأ منذ قليل تجهيزات القافلة، التي جاءت بالتعاون بين حياة كريمة عضو التحالف الوطني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومن المقرر أن تجوب القافلة عدد من المناطق المختلفة بحدائق أكتوبر، وذلك لتوفير الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.

قال الدكتور وائل الخرباوي، مسؤول المتابعة بمؤسسة حياة كريمة لمنطقة جنوب الجيزة، لـ«الوطن» إنه من المقرر أن تتواجد قوافل السعادة التابعة لحياة كريمة في 3 مناطق، وهي دهشور، منطقة 247 وصولا للنقطة النهائية وهي منطقة 104 بالإسكان البديل في حدائق أكتوبر.

وأكد أنه من المقرر أن يتم تنظيم عدد من الندوات التوعوية والانشطة الترفيهية للأطفال والكبار في كل منطقة ستتواجد بها القافلة اليوم، وذلك بهدف نشر التوعية بين المواطنين، حيث يقدم صندوق مكافحة للإدمان ندوات توعية حول خطورة التدخين والادمان وغيره.

وينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشطة ترفيهية للأطفال ورسما على الوجوه، إلى جانب توعيتهم بأهمية الاستعمال الامن للانترنت، وأهمية التواصل مع الخط الساخن للمجلس حال التعرض لاي نوع من انواع المشاكل، وتتم هذه التوعية من خلال بعض الألعاب البسيطة حتى يتسنى للاطفال استيعاب الفكرة بشكل بسيط وسلس.

وفي ختام اليوم سوف يتم تنظيم إفطار جماعي للأهالي في منطقة 104 بالاسكان البديل، ويستهدف ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى ندوة دينية قبل موعد الإفطار تقدم للأهالي. المتواجدين.