كيف عبرت والدة أحمد سعد عن حبها لشقيقه سامح؟.. «أقرب واحد لقلبها»

خلال الساعات الماضية، تصدر الفنان أحمد سعد وشقيقه العالم «سامح» مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدث المطرب عنه في أحد اللقاءات التلفزيونية، وعن العلاقة بينهما وحياة كل منهما.

العالم سامح سعد تخرج في كلية العلوم، وهو حاصلاً على درجة بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، إذ بعد سنوات قليلة من تخرجه سافر لحضور مؤتمر باليابان، واستقر هناك لتحضير الماجستير والدكتور، وبعدما انتهى من درجة الدكتور أخذته الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ له معملاً يعد من أهم 10 معامل في العالم.

العلاقة بين والدة أحمد سعد وشقيقه سامح

علاقة قوية تجمع بين والدة الفنان أحمد سعد وشقيقه سامح، لدرجة أنها في إحدى المداخلات الهاتفية لأحد البرامج، عبرت عن حبها الشديد لابنها سامح قائلة: «أنا بحب سامح أكتر واحد في إخواته، هو اللي في القلب وبحب الناس تقولي أم سامح».

وأوضحت والدة الفنان أحمد سعد سبب حبها الشديد لابنها سامح، مشيرة إلى أنه يحمل نفس صفات والده وهى صفات الطيبة والجدعنة، لدرجة أنها دائما تدعو له أكثر من أشقائه، حتى عندما ذهبت لأداء فريضة الحج كانت تدعو له بكثرة.

معلومات عن العالم سامح سعد