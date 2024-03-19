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دراما المتحدة

طرح البرومو التشويقي لمسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
12:52 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار الإعلان التشويقي الرسمي له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه من المقرر طرحه يوم 16 من رمضان الجاري الموافق 26 مارس الجاري.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار تشويقي حول قصة طفل تكتشف والدته بمحض الصدفة إصابته بمرض السرطان لتبدأ رحلتها معه في العلاج، والصراعات التي تشهدها مع والده، إذ تنشأ العديد من الخلافات بينهما في إطار تشويقي.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وبطولة الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي، وظهور خاص للفنانة بسمة، والمسلسل سيتمّ عرضه عبر قنوات dmc وart ومنصة watch it.

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