الحلقة 14 مسلسل لحظة غضب.. هل تهرب صبا مبارك إلى خارج مصر؟

تعرض منصة watch it الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب

وينتظر كثير من المشاهدين الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، بعدما شهدت الحلقة 13 من المسلسل أحداثًا مشوقة، والتي بدأت بتحدث ابن محمد شاهين «مصطفى»، الذي كان فقد النطق بعد صدمته عندما رأى شريف داخل خزانة المطبخ يوم عيد ميلاد صبا مبارك «يمنى».

أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب

وفى المشهد التالى من الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب، ذهبت صبا مبارك يمنى إلى جارها علي قاسم بعد أن كسرت له جهاز اللاب توب، حتى تتخلص من فيديو قتلها لزوجها، فنصحها جارها أن تهرب من البلد قبل أن يقبض عليها.

وتستمر الأحداث المثيرة في الحلقة، حيث ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صديق فاطمة أخته الذي يعمل في خدمة العملاء، وطلب منه معرفة الأرقام التي تتصل بهند زوجته بعد محاولة صبا مبارك تشكيكه في زوجته هند، لذا من المتوقع أن تشهد الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب أحداثا مثيرة.

وقال له الصديق، إن زوجته تتواصل مع رجل ما كل يوم من 6 لـ8 مرات، فتأكد من شكه، فذهبت صبا مبارك إلى جارها وطلبت منه السفر معها.

وفى نهاية الحلقة، كان المشهد فى النهر، عندما رأى صيادا في مركب ومعه شنطة السفر التي يوجد بها محمد فراج «شريف»، لتنتهي الحلقة في هذا المشهد المشوق.