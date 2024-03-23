ملخص الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب.. كشف أمر صبا مبارك

عُرضت، منذ قليل، الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it، وشهدت الحلقة أحداث مشوقة وتوتر.

ملخص الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة بتحدث ابن محمد شاهين «مصطفى»، الذي كان فقد النطق بعد صدمته عندما رأى شريف داخل خزانة المطبخ يوم عيد ميلاد صبا مبارك «يمنى».

ذهبت صبا مبارك يمنى إلى جارها علي قاسم بعد أن كسرت له جهاز اللاب توب، حتى تتخلص من فيديو قتلها لزوجها، فنصحها جارها أن تهرب من البلد قبل أن يقبض عليها.

ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صديق فاطمة أخته الذي يعمل في خدمة العملاء وطلب منه معرفة الأرقام التي تتصل بهند زوجته بعد محاولة صبا مبارك تشكيكه في زوجته هند، فقال له إنها تتواصل مع رجل ما كل يوم من 6 لـ8 مرات، فتأكد من شكه، فذهبت صبا مبارك إلى جارها وطلبت منه السفر معها.

انتهت الحلقة بمشهد في النهر عندما رأى صياد في مركب شنطة السفر التي يوجد بها محمد فراج «شريف»، لتنتهي الحلقة في هذا المشهد المشوق.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.