9 معلومات لا تعرفها عن كيت ميدلتون.. والدها طيار وعاشت في دولة عربية

احتلت كيت ميدلتون أميرة ويلز قائمة اهتمامات الملايين حول العالم وذلك بعد إعلانها إصابتها بالسرطان بعدما أجرت جراحة في بطنها في يناير الماضي.

أبرز المعلومات عن كيت ميدليتون أميرة ويلز كما أوردتها صحيفة «ذا صن» نرصدها كما يلي:

معلومات عن كيت ميدلتون

1- ولدت لأسرة متوسطة في بيركشاير غرب لندن.

2- تبلغ من العمر 42 عام وهي الابنة الكبرى بين 3 أشقاء.

3- عاشت عامين ونصف من حياتها في الأردن حيث انتقلت مع عائلتها وعمرها عامان بسبب عمل والدها كطيار، وعملت والدتها كارول مضيفة طيران في الخطوط الجوية البريطانية، ودخلت للحضانة في الأردن.

4- التحقت بمارلبورو كوليدج، وهي مدرسة خاصة في جنوب غرب إنكلترا.

قابلت نجل ولي عهد المملكة المتحدة في عام 2001 وتزوجا عام 2011

5- قابلت الأمير ويليام في جامعة سانت آندروز في اسكتلندا، عام 2001، والتي درست فيها تاريخ الفن هناك، وعاش معه في منزل مشترك مع أصدقاء.

6- أصبحت علاقتهما علنية حين ذهبت للتزلج مع وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري ووالده، ولي العهد وقتها تشارلز في رحلتهم السنوية إلى سويسرا في أبريل عام 2004.

7- انفصلا لفترة عام 2007 وعادوا من جديد وأعلنت خطوبتهما، في نوفمبر عام 2010، وأهداها خاتم والدته الأميرة ديانا الشهير الذي يضم ياقوتة زرقاء تحيط بها قطع من الألماس.

8- تزوجت من نجل ولي العهد البريطاني والثالث في ترتيب العرش وقتها في 29 أبريل عام 2011، في كنيسة وستمنستر في حفل شاهده العالم أجمع وانتقلا من منزل ريفي لأحد القصور.

9- وبعد أن تولى ويليام المهام الملكية بشكل كامل في يوليو عام 2017 انتقلت معه كيت ميدلتون للعيش في قصر كينسنجتون بوسط لندن، ويقيمان الآن في منزل ريفي في منطقة وندسور غربي لندن بالقرب من مدرسة أطفالهما.