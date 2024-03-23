موعد عرض الحلقة 13 مسلسل صدفة.. كيف تتصرف ريهام حجاج مع الطالبة راندا؟

تحمل الحلقة 13 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من التفاصيل والأحداث المتوقعة اليوم، خاصة بعدما كشفت حلقة أمس عن ورطة جديدة تقع فيها «صدفة» بعدما أخبرتها طالبة لديها تدعى «راندا»، أنها حامل من زميلها «علي»، وأنه لم يعد يرد أو يتواصل معها، ما وضع الأخيرة في حالة من الصدمة والانهيار.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل صدفة

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، موعد عرض الحلقة 13 مسلسل صدفة، على عدة قنوات مختلفة

ويحين موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة، ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

مواعيد عرض الإعادة الحلقة 13 مسلسل صدفة

أما العرض الثاني من الحلقة 13، من مسلسل صدفة، فسيكون على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل صدفة الحلقة 13 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.