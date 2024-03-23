خطوات إعادة تفعيل حساب انستاباي في حال وقفه أو حظره.. من خلال التطبيق

يتيح تطبيق انستاباي التحويل بين البنوك بشكل سريع، حيث انضم عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى التطبيق من بينها بنك مصر والقاهرة والأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وغيرها الكثير من البنوك، ويعتمد التطبيق على البيانات السرية للعميل، وقد يتعرض المستخدم لوقف أو حظر الحساب لأسباب مختلفة.

خطوات تفعيل حساب انستاباي في حالة وقفه

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تفعيل حساب انستاباي في حالة وقفه أو حظره، وفقا للخطوات المعلنة عبر التطبيق:

1- قم بالدخول إلى التطبيق، ثم الدخول على إدارة الحسابات.

2- قم بالضغط على الحساب الذي تريد إعادة تفعيله.

3- قم بالضغط على إعادة ضبط أو إلغاء حظر الرقم السري.

4- ادخل بيانات البطاقة والرقم السري الخاص بالبطاقة.

5- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إليك تتضمن كلمة سر لمرة واحدة.

6- قم بإدخال كلمة السر التي تستخدم لمرة واحدة، ثم قم بتعيين رقم سري جديد.

7- تأكيد الرقم السري الجديد لإعادة تفعيل الحساب.