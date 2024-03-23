مسلسل صدفة الحلقة 13.. من حاول قتل ريهام حجاج؟ (فيديو)

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 13، اليوم، العديد من التفاصيل المثيرة، خاصة بعدما تعرضت ريهام حجاج «صدفة» لمحاولة قتل أمام مدرستها، إذ حاولت سيارة مجهولة الاصطدام بها، قبل أن يتدخل خطيبها عصام السقا «طارق»، وينقذها من الموت المحقق.

مسلسل صدفة الحلقة 13.. من حاول قتل ريهام حجاج؟

وربما تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 13، اليوم، الكشف عن هوية الجاني، الذي حاول قتل «صدفة»، خاصة أن المؤشرات تذهب إلى خالد الصاوي، والذي طالبته «صدفة» بالاعتراف بنسبها، إلا إنه قام بالإنكار وتهديدها، وهو ما دفع عصام السقا، للذهاب إليه.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال ريهام حجاج «صدفة»، تحاول البحث بكل الطرق، للتقرب من «فؤاد» خالد الصاوي، أبيها الذي رفض الاعتارف بنسبها منذ 30 عامًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.