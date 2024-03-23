مسلسل كامل الحلقة 13.. ماذا فعلت دينا الشربيني بعد علمها بمشكلة أمينة؟

تتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13، وينتظر متابعو المسلسل معرفة مصير أمينة ابنة شريف سلامة الذي يجسد دور أحمد، ودينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، بعدما كانت في حفل صحبة أصدقائها وحدث عراك كبير بالحفل نتج عنه إغلاق للبوابات التي تؤدي إلى الخروج.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

ونشرت أمينة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» تستغيث فيه بجمهورها في ذات التوقيت الذي كان والداها يستمتعان بحفل رومانسي على شواطئ الغردقة، بعد أن سافرت ليلى إلى أحمد خوفا عليه من براثن ملك التي تريد أن توقعه فيها.

ومن المنتظر أن تقدم الحلقة 13 من مسلسل كامل العدد +1 تفاصيل ما جرى لأمينة، وهل ستستطيع الخروج من الحفل سالمة أم أن سيحدث لها مكروه وينتظر الجمهور كذلك رد فعل والديها، عندما يعلمان بالخبر وخاصة أن أمينة لم تكترث برضا والديها في الخروج إلى ذلك النوع من الحفلات، إذ كانت والدتها دائما ما ترفض خروجها ولكن الفتاة ركبت رأسها هذه المرة ولم تنتظر موافقة من أحد مستغلة غياب والديها عن المنزل.