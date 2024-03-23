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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024.. 13 من رمضان

للنشر 12 ظهر السبت

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | السبت 23 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، في تمام الساعة 06:09 مساءً، إيذانا بنهاية صيام يوم جديد تبلغ ساعات الصوم فيه 14 ساعة و 1 دقيقة.

موعد موعد أذان المغرب اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق 13 رمضان، حيث يحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات وموعد الأذان لأداء الفروض في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024

يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة الساعة 06:09 مساءً. 

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:28 صباحا

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:09 مساءً

العشاء : 07:27 مساءً

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بقلم حسن صالح