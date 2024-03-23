موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024.. 13 من رمضان

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق الثالث عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، في تمام الساعة 06:09 مساءً، إيذانا بنهاية صيام يوم جديد تبلغ ساعات الصوم فيه 14 ساعة و 1 دقيقة.

موعد موعد أذان المغرب اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23-3-2024 الموافق 13 رمضان، حيث يحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات وموعد الأذان لأداء الفروض في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024

يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة الساعة 06:09 مساءً.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 23- 3-2024 الموافق 13 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:28 صباحا

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30 مساءً

المغرب : 06:09 مساءً

العشاء : 07:27 مساءً